Обновление лишило владельцев iPhone звонков

Судя по жалобам, проблема затрагивает устройства, обновленные на iOS 13.4, и старые девайсы, работающие на iOS 9.3.5 и 9.3.6. На баги также пожаловались пользователи компьютеров под управлением macOS 10.15.4. Проблема заключается в том, что обладатели актуальных iPhone, iPad и компьютеров Mac не могут созвониться с владельцами устаревших устройств.

Пользователи iPhone лишились возможности связаться с владельцами устаревших девайсов Apple через FaceTime. На жалобы в соцсетях и на форумах обратило внимание издание SlashGear.

Некоторые пользователи заметили, что разочарованы проблемой, так как видеозвонки являются единственной возможностью увидеть близких во время карантина. Джонни Каставэй из Twitter заявил, что двое его детей используют старые iPhone, и теперь он не может связаться с ними. «Обновил мои смартфон и планшет до iOS 13.4 и не теперь не могу позвонить матери, которая использует старый iPad 3», — написал в своем микроблоге пользователь Нил Би.

Журналисты заметили, что баг мог быть инициирован Apple намеренно и предположили, что таким образом компания стимулирует владельцев старых устройств на iOS 9 приобрести новые девайсы. SlashGear подытожило, что во время карантина такие эксперименты неуместны и призвало Apple исправить проблему.

Apple поддерживает старые устройства, отправляя им нерегулярные обновления безопасности. В конце марта владельцы iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3 и iPod touch шестого поколения получили апдейт iOS 12.4.6, включающий в себя защитные патчи.