Пограничники пресекли очередную провокацию армян
На государственной границе Азербайджана с Арменией продолжаются провокации со стороны армянских ВС, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Начиная с 04:30 третьего апреля, со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок погранично-боевые посты Госпогранслужбы вблизи села Бала Джафарли Газахского района Азербайджана.
Вражеская провокация была пресечена, огневые точки боевых позиций ВС Армении были подавлены ответным огнем.