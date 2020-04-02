«Все решения оперативного штаба при Кабинете министров, связанные с карантинным режимом, остаются в силе», - сказал на пресс-конференции в связи с решением Оперативного штаба при Кабинете министров от 2 апреля заместитель председателя Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов.

Он отметил, что ограничение на выход из дома лиц старше 65 лет остается в силе.

«Даже если лица старше 65 лет получат СМС-разрешение на выход из дома и выйдут из дома, это считается нарушением карантинного режима. В то же время, если организации, деятельность которых разрешена, получат разрешение для сотрудников старше 65 лет, их выход из дома также будет считаться нарушением карантинного режима», - сказал Джейхун Салманов.