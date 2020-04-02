Экс-депутат Ильхам Алиев сделал пожертвование в Фонд по борьбе с коронавирусом

В связи с распространением инфекции коронавируса (COVID-19) по всему миру и угрозой распространения в нашей стране Ильхам Алиев перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом десять тысяч манатов.

По словам Ильхама Алиева, вклад в Фонд по борьбе с коронавирусом лишний раз доказывает, что все граждане, наряду с частным и государственным сектором, солидарны и активно участвуют в этой борьбе.

«Как мы знаем, Азербайджан одна из первых стран, открывшая специальный Фонд по борьбе с коронавирусом. Такого рода фонды открывают широкие возможности для эффективной борьбы с инфекцией и консолидации всех сил страны против общей беды. Сейчас не только наша страна, но и весь мир испытывает непростые времена. Очень надеюсь, что в скором времени все это закончится, и мы вновь вернемся к прежней жизни», - заявил Ильхам Алиев.

Отметим, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, от 19 марта 2020 года.