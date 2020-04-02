Европейский банк поддержит азербайджанские компании

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, банк предоставил чрезвычайный "пакет солидарности" в размере одного миллиарда евро для своих существующих клиентов в 38 странах, включая клиентов в Азербайджане.

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) наращивает поддержку азербайджанских компаний, поскольку экономика страны сталкивается с двойной проблемой - вспышкой коронавируса и шоком на мировом нефтяном рынке.

В центре внимания в ходе бесед министра экономики Микаила Джаббарова с управляющим директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, региональным директором ЕБРР по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен и главой банка по Азербайджану Иваной Дуарте была организация совместных усилий в рамках пакета солидарности. Представители ЕБРР пообещали срочно выделить финансовые средства, чтобы помочь местным фирмам справиться с последствиями вспышки коронавируса.

Министр Джаббаров приветствовал постоянную поддержку ЕБРР, отметив, что правительство Азербайджана выделило миллиард манатов на финансирование мер по снижению негативных экономических последствий пандемии Covid-19.

В свою очередь, Патроне высоко оценил тесное сотрудничество между ЕБРР и правительством Азербайджана и вновь подтвердил твердую приверженность банка поддержке экономики страны, особенно в трудные времена.

"В рамках чрезвычайной программы ЕБРР создал "основу устойчивости" для предоставления финансирования нынешним клиентам ЕБРР с сильными основами бизнеса, которые испытывают временные кредитные трудности. В более общем плане мы готовы наращивать наши усилия вместе с азербайджанскими властями по поддержке экономики. В трудные времена ЕБРР наращивает поддержку своих клиентов и экономик, в которые он инвестирует", - сказал он.

Поскольку Азербайджан сталкивается с новыми экономическими вызовами, поддержка ЕБРР включает в себя такие меры, как обеспечение высокой ликвидности, оборотного капитала и торгового финансирования.

Отметим, что ЕБРР является важным институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал 3,3 миллиарда евро в более чем 170 проектов в стране. Во время предыдущего экономического спада банк обеспечил "спасательный круг" для финансового сектора Азербайджана путем конверсии долга в акционерный капитал и рекапитализации ключевых местных кредиторов. Банк также предоставляет деловые консультации местным малым и средним предприятиям и на сегодняшний день помог более чем 1000 фирмам улучшить свою работу и рост.