Путин обсудит с главами нефтяных компаний ситуацию на рынке нефти

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля в формате видеоконференции проведет совещание с крупнейшими российскими нефтяниками и обсудит ситуацию на рынке нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В течение дня у него запланировано еще одно важное мероприятие. Это совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках, - сказал Песков. - Там будут руководители правительства, администрации президента, профильные руководители, а также наши основные нефтяники - руководители крупнейших нефтяных компаний".

Представитель Кремля добавил, что в таком же формате президент уже проводил встречу накануне своей поездки в Псков 1 марта, "перед тем как была сорвана сделка ОПЕК+". "Причина этого совещания понятна", - добавил Песков.

Говоря о причинах, по которым Путин собирается в пятницу провести совещание по нефтяным вопросам, Песков напомнил, что российский лидер ранее обсуждал ситуацию на международных энергорынках с международными партнерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, интенсивные контакты с разными странами ведутся по линии Минэнерго РФ. "И вы знаете неблагоприятную в целом атмосферу на энергетических рынках. Вот это все и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками, с тем чтобы обсудить ситуацию", - сказал пресс-секретарь российского лидера.