Зараженная коронавирусом российская актриса сбежала из карантина

Зараженная коронавирусом российская актриса Янина Бугрова, появившаяся в сериале «Счастливы вместе», сбежала из карантина. Артистку нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве, передает «Комсомольская правда» в пятницу, 3 апреля, со ссылкой на источник в полиции.

43-летняя Бугрова вернулась из Франции и сдала анализы на коронавирус, ее диагноз подтвердили, однако из-за легких симптомов ее не стали госпитализировать, поместив на домашний карантин в ее квартиру на улице Широкая на севере Москвы. Прибывшая с проверкой бригада скорой помощи не обнаружила пациентку на месте. Медики обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили по соцсетям Бугровой, что та неоднократно нарушала карантин. В отношении ее действий будет проведена проверка.