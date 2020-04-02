Азиатский банк прогнозирует рост экономики Азербайджана

Согласно отчету, в Азербайджане падение цен на нефть и увеличение бюджетных расходов в связи с COVID-19 привело к снижению профицита за счет текущих операций. Дальнейшее его снижение приведет к замедлению экономического роста в 2020 году. Тем не менее ожидается, что рост возобновится в 2021 году на фоне прогнозируемого возрождения цен на нефть. За это время правительство должно усилить эффективность распределения бюджетных средств.

В соответствии со стратегией управления долгом, принятой в 2018 году, правительство стремится к снижению доли внешнего долга до 11 процентов от ВВП к 2025 году. Падение цен на нефть на фоне нового типа коронавирусной пандемии COVID-19 приведет к снижению темпов экономического роста в 2020 году до 0,5 процента. Тем не менее прогнозируется, что в 2021 году экономический рост увеличится до 1,5 процента за счет восстановления цен на нефть и газ.

Ожидается, что рост в отрасли в 2020-2021 годах до двух процентов будет обусловлен усилением показателей углеводородной промышленности и, в частности, увеличением объемов добычи на месторождении "Шах-Дениз-2" с завершением в 2020 году Трансадриатического трубопровода для транспортировки природного газа из Турции в Италию.

Согласно отчету банка, в сельском хозяйстве ожидается снижение темпов роста до 4 процентов в 2021 году, темпы роста в сфере услуг и торговли, в свою очередь, достигнут 1 процента в условиях улучшения экономической ситуации. Кроме того, ожидается, что с увеличением минимальной заработной платы на 34 процента также будет увеличиваться и рост потребления.

Прогнозируется, что на фоне ослабления темпов общих инвестиций в 2020 году произойдет усиление частных инвестиций благодаря уменьшающемуся влиянию сокращения нефтяных доходов на государственные инвестиции в 2020 году. Расширение добычи природного газа, ожидает АБР, будет поддерживать экономический рост, укрепляя чистый экспорт страны.

Ожидается, что фискальная политика в 2020 году будет продвигаться в направлении дальнейшего расширения на фоне повышения социально ориентированных расходов на 10,2 процента, а также на фоне постоянного сохранения государственных инвестиций на высоком уровне - как минимум до 3,4 процента от удельного веса ВВП, а без учета трансфертов ГНФАР и вовсе - до 17,2 процента.

Прогнозируя доходы в бюджет, АБР отмечает, что при его составлении цена на нефть была рассчитана на уровне 55 долларов за баррель и прогнозировала рост доходов бюджета на уровне 29,4 процентов ВВП в 2020 году. Тем не менее цены на нефть сегодня остаются на уровне, зарегистрированном в марте (30 долларов за баррель), и фактические доходы могут быть ниже прогноза. На основе принятых изменений в Налоговый кодекс, направленных на расширение налоговых сборов, предполагалось, что за счет трансфертов ГНФАР в 2020 году будет сформировано 47 процентов доходов, а в 2021 году - 45 процентов. По прогнозам правительства, доходы, сформированные за счет этого, должны были составить 12,4 миллиардов долларов.