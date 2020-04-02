Автор: Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:36

Очередная, 51-я годовщина событий на острове Даманский прошла практически не замеченной. В России, при всем военно-патриотическом ажиотаже в стране, о произошедшем тогда стараются не вспоминать – Китай теперь друг, стратегический партнер и даже немножко брат. Но в Пекине о тогдашнем конфликте помнят очень хорошо. О произошедшем в марте 1969 года на острове Даманский (Чжэньбаодао по-китайски – «Драгоценный остров») написаны сотни статей и не менее двух десятков книг, и большинство этой информации можно в несколько кликов найти в Интернете. Поэтому – не будем сегодня о деталях боев и хронологии событий. Почему это произошло и чем все закончилось? – вопросы, согласитесь, для нас куда более актуальные, чем разбор старых тактических карт.

Есть и еще одна причина вспомнить о том марте. Автор этих строк родился в год этого конфликта. Детство и юность мои прошли в Сибири, где до конца 90-х именно Китай, а не американцы и НАТО считался главным противником, к отражению агрессии которого мы должны были быть готовы. Главными участниками того конфликта были пограничные войска, где мне довелось служить. Ну а теперь одной из сфер моих научных интересов является внешняя политика КНР. Так что подумать в годовщину событий на Даманском есть о чем - коль уж за окнами шныряет коронавирус и международные новости вертятся только вокруг него… * К этому конфликту Китай и Россия, тогда еще СССР, шли с 1860 года, с момента, когда был подписан Пекинский договор, для живущих сегодня в Китае – соглашение похабное и кабальное, начавшее процесс изощренной колонизации страны и ее расчленение – от Империи до набора несуразных княжеств.

Китай только что проиграл Вторую опиумную войну, британские и французские войска подошли к Пекину и предъявили ультиматум, угрожая в противном случае сжечь Запретный город, император бежал. Российский посланник, граф Игнатьев, выступил посредником в этой ситуации - и в качестве платы за это договорился о границе по левому берегу Уссури, проведя ее на карте красным карандашом. Ее, кстати, тогда так и называли – «линией Игнатьева». Сил сопротивляться у Китая тогда не было. Единственное, что ему оставалось – помнить о национальном унижении и о своих обидчиках. Память эта оказалась куда как крепкой: и полутора десятилетий не прошло с момента возникновения Китайской Народной Республики, уже умер Сталин, но еще вполне здравствовал Мао Цзэдун – и в Пекине заговорили о необходимости «восстановления исторической несправедливости», то есть – о возвращении территорий, оторванных от исторического Китая «империалистами Севера и Запада». С 1962 года Китай стал в открытую заявлять о претензиях на часть Забайкалья, Сибири и почти все Приморье. А применительно к СССР в официальном лексиконе Пекина на четверть, без малого, века, закрепилось клише «социал-империализм».

Нужно отдать должное Кремлю – еще в 1964 году он предложил китайскому руководству начать переговоры о передаче острова Даманский КНР. Но не учли специфику менталитета – какие могут быть переговоры, - посчитали в Пекине, - если это и так наше! Безоговорочное возвращение, можно – с извинениями. А потому на предложение Москвы попросту не ответили. И с этого же года китайские крестьяне (или люди, называвшие себя таковыми) начали заходить на Даманский и демонстративно косить там траву (покосы там действительно были хороши). Советские пограничники гоняли этих «косарей» прикладами и дубинками. В изложении китайской стороны военнослужащие СССР вторгались на китайскую территорию и избивали мирных трудящихся. А «единственным» ответом на эти «бесчинства» советских погранвойск были мощные репродукторы, которые с китайского берега по-русски клеймили «ревизионистов» и рассказывали сущую похабщину про членов Политбюро ЦК КПСС. Время шло, на Даманском дрались кольями, прикладами и рогатинами, а в Пекине готовились к IX съезду Коммунистической партии Китая, на котором планировалось объявить тогдашнего министра обороны КНР Линь Бяо «преемником» Мао Цзэдуна. А главными направлениями внешнеполитического курса объявить «борьбу с империализмом, советским ревизионизмом и реакционерами всех стран».

Уже зная это, вполне можно предполагать, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) под руководством маршала Линь Бяо должна была бы в преддверии съезда совершить нечто «героическое» - и для демонстрации мощи КНР «советским ревизионистам хрущевского типа» Даманский подходил лучше всего. 19 февраля 1969 года Генеральный штаб НОАК разрешил «ответные военные действия против Советского Союза». Фактически это был приказ о подготовке к масштабным и опасным действиям на советско-китайской границе. В ночь на 2 марта 1969 года, около 300 китайских военнослужащих вышли на остров Даманский и организовали засаду. Для огневой поддержки заняли огневые позиции подразделения минометов, безоткатных орудий и крупнокалиберных пулеметов на китайской стороне. Здесь же дожидалась своего часа еще две пехотные роты общей численностью в 200-300 человек…

* Вооруженный конфликт между двумя социалистическими государствами – по тем временам это был сущий кошмар для теоретиков марксизма-ленинизма. Еще вчера пели «русский с китайцем братья навек», а сейчас дрались с небывалым ожесточением. Беспримерный, как у их отцов в 41-м, героизм и великолепная выучки советских «зеленых фуражек» сошлись в смертельной схватке с многочисленным, жестоким, но не слишком тогда еще умелым врагом, которого вперед толкали идеи из «красной книжечки Председателя Мао». 31 мертвый советский пограничник. Замерзшие тела на снегу. Полураздетые, с явными ранами, колотыми-резаными. Начальник медицинской службы 57-го Иманского пограничного отряда майор медицинской службы В. Квитко позже рассказывал: «Медицинская комиссия, в которую, кроме меня, входили военные врачи старшие лейтенанты медицинской службы Б. Фотавенко и Н. Костюченко, тщательно обследовала всех погибших пограничников на острове Даманский и установила, что 19 раненых остались бы живы, потому что в ходе боя получили несмертельные ранения. Но их потом… добивали ножами, штыками и прикладами. … Стреляли в упор с 1–2 метров. На таком расстоянии были добиты начальник пограничной заставы «Нижне-Михайловка» Стрельников, которому перед этим выкололи глаза, и сержант Рабович».

Уже в апреле китайцы выдали советской стороне тело 32-го погибшего пограничника – ефрейтора Акулова, который попал в бессознательном состоянии в плен и через несколько часов скончался от пыток. И в Пекине, и в Москве понимали, что ничего еще не закончено. Стороны подтягивали к границе войска и обменивались информационными залпами. 4 марта официальная китайская печать (газеты «Жэньминь жибао» и «Цзефанцзюнь бао») опубликовала статью, которая прямо обвиняла в произошедшем СССР. Якобы «советские пограничники вторглись на остров Чжэньбаодао на реке Усулицзян в провинции Хэйлунцзян и открыли огонь по китайским пограничникам». Ответ китайской прессе дала советская газета «Правда», где была опубликована статья «Позор провокаторам!». Кроме того, 7 марта 1969 года в Москве состоялась демонстрация у посольства КНР. Участники пикетирования забросали здание посольства пузырьками с чернилами. Но самым сильным потрясением для советских людей стали состоявшиеся похороны героев пограничников. Ряд гробов стал той стеной между СССР и КНР, по одну сторону которой были «наши» - а по другую «враги».

14 марта боевые действия возобновились. Китайские солдаты снова высадились на острове, а на берегу их действия готова была поддержать целая пехотная дивизия. В 17:00 15 марта командующий Дальневосточным военным округом Олег Александрович Лосик, участник советско-финской и Великой Отечественной, герой СССР, получивший это звание в 1944 году за освобождение Минска, приказал применить новейшее и секретное на тот момент оружие - установки «Град». На том боевые действия, не считая отдельных перестрелок, собственно, и закончились. В конфликте на Даманском погибли 58 советских солдат и офицеров, 92 человека были ранены. Китайская сторона потеряла… впрочем, об этом чуть ниже.

Ветеран НОАК и участник тех боев Лю Кун вспоминает: «Нам вообще ничего не объясняли. Подняли 14 марта ночью по тревоге, в грузовиках перебросили на советскую границу. Я поразился: сколько там уже скопилось солдат – казалось, нас собирали со всей страны. Командир батальона выступил с речью: нужно очистить Чжэньбао от советских «ревизионистов». Он заявил: если русские побегут, мы двинемся дальше… займём Владивосток и Хабаровск… Все кричали: «Слава председателю Мао!» – но до острова не дошли – начался обстрел. Командира на моих глазах разорвало в клочья «Градом», из всей роты остались в живых три человека. Целую неделю мы собирали куски тел и хоронили их в братских могилах». Собирались, стало быть, взять Владивосток, а потом неделю разгребали куски тел… * 11 сентября 1969 года самолет советского премьера Алексея Косыгина, возвращавшегося с похорон вьетнамского лидера Хо Ши Мина, сделал остановку в Пекине. Косыгин и его китайский коллега Чжоу Эньлай провели в аэропорту блиц-переговоры и решили оставить спорную территорию необитаемой.

Но сегодня в КНР эти события считают своей, именно китайской победой, успехом китайской армии - в 2009 году даже были выпущены календарь и медаль «К 40-летию победы на Чжэньбао». На уроках в школах Северного Китая учителя объясняют, что конфликт на Даманском - «вынужденная самооборона». Да, китайцы атаковали первыми - но это было сделано «в ответ на провокации брежневских ревизионистов». Любая информация о потерях КНР в боях за этот остров засекречена. Официальная версия – «68 героев», есть даже мемориальное кладбище «Революционеров-мучеников острова Чжэньбао», воздвигнутое в уезде Баоцзин. Летом 1970 г через реку Уссури на советскую сторону перебрался китайский перебежчик, офицер НОАК, согласно его показаниям в конфликте погибло около 700 военнослужащих китайской армии, что почти совпадает с оценками специальной комиссии КГБ. Сразу после завершения боев японские средства массовой информации, ссылаясь на данные своих спецслужб, называли цифру около 3000 убитых. Но важнее другое. Остров все же стал китайским. Новый договор о границе с Китаем, урегулировавший старые споры, был заключен в 1991 году М. Горбачевым и затем в 1992 году ратифицирован Верховным Советом РФ. По этому договору Даманский был отдан Китаю. Но не только он, а еще множество островов. В сентябре 1995 года уточнили и этот договор: Россия утратила еще 1500 га земли.