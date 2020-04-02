Отдел международной политики 16:07

Отсутствие управленческой компетенции и эмпатии — такого слабого менеджера коронакризиса, как Дональд Трамп, американцы не заслужили. Тем не менее в ноябре его, вероятнее всего, выберут снова. Так пишет корреспондент dw.com Александра фон Намен. Его ежедневные пресс-конференции должны демонстрировать уверенность и решимость. Но для тех, кто ищет ориентиры и интересуется фактами, они не выдерживают критики. В своих выступлениях президент США просто распространяет полуправду или обычную ложь, а на вопросы реагирует атакой на прессу. Его заявления противоречивы, а его управление во время кризиса может стоить жизни многим американцам.

Когда его собственные разведслужбы в январе предупреждали о коронавирусе, Трамп приуменьшал угрозу. Когда вследствие нехватки тестов Covid-19 беспрепятственно распространялся, он заверял, что все под контролем. В то же время его уже нарекли «президентом военного времени», который борется против невидимого врага. Но это не Трамп отважно и решительно встал во главе борьбы с коронавирусом, а демократ Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, нынешнего эпицентра коронакризиса Соединенных Штатов Америки. В то время, как число зараженных в Нью-Йорке и в других регионах растет, а все больше больниц доходят до предела своих возможностей, президент Трамп хочет быстрее оживить экономику. В то время, как врачи в Нью-Йорке готовятся к тому, чтобы в ситуации нехватки респираторов решать, кого спасать, а кому позволить умереть, Трамп говорит о полных церквях на грядущую Пасху. В минувшую субботу он сказал, что Белый дом рассматривает возможность введение запрета на поездки для штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси. Только спустя несколько часов он же отбросил эту идею. Вместо этого, американское агентство по борьбе с эпидемиями CDC порекомендовало жителям этих штатов, чтобы они избегали ненужных поездок. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщает о панических звонках жителей, которые носятся с намерением покинуть город пока не поздно. «Америка, кого ты выбрала президентом!» - хочется крикнуть в такой момент, пишет немецкая журналистка.

Несмотря на это, Трамп выигрывает в опросах. Охваченный страхом народ во время кризисов встает за своего президента, который обещает, что его страна выйдет из кризиса сильной, потому что Америка — это Америка. Прекрасная страна, которая противостоит всему. Пафос и уверенность — те моменты, когда Трамп исполняет роль, которая в США принадлежит президенту. К сожалению, такие моменты длятся всего несколько минут, после которых Трамп снова показывает свое настоящее лицо - жаждущего аплодисментов шоумена, который хвалится количеством зрителей своих пресс-конференций и жалеет, что медиа и вечно недовольные губернаторы не оказывают ему достаточного уважения. Его сторонникам это все равно. У них есть вера в «своего» президента. А еще вскоре много американцев получат чек на 1200 долларов, как прямую помощь в кризисе, который свел до низкого уровня экономику. Говорят, что сам Трамп хотел бы, чтобы на чеке была видна его подпись. Лучшего предвыборного подарка трудно себе представить. Деньги являются частью самого большого спасательного пакета в истории США, который был утвержден на прошлой неделе внепартийным большинство Конгресса. В него включены миллиардные суммы для работников, а также дотации и кредиты для малых предприятий, больниц и особенно для задетых кризисом отраслей, как, например, авиационная промышленность. Как демократы, так и республиканцы, должны были проглотить не одну пилюлю, чтобы утвердить пакет помощи, который призван спасти американскую экономику. Для президента Трампа, который всегда хвалился экономическим ростом и рекордами на бирже, это является приоритетом.