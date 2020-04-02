AZAL вернул граждан Азербайджана из Стамбула, Лондона и Москвы

Авиакомпания AZAL 3 апреля выполнила чартерный рейс из Стамбула в Баку. Этим рейсом в Баку были привезены 106 граждан Азербайджана. Сегодня утром в столицу Азербайджана также прибыл самолет «Азербайджанских Авиалиний» из Лондона, на котором находились 69 пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, вчера вечером в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет авиакомпании AZAL, прибывший из Москвы (аэропорт Внуково), на борту которого были 123 человека.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

AZAL вновь призывает граждан без острой на то необходимости не выходить из дома и не совершать авиаперелеты. Соблюдение требований Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана является долгом каждого из нас.