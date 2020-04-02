Согласно решению Оперативного штаба при Кабмине от 23 марта 2020 года, людям старше 65-лет запрещено выходить из дома. Учитывая это, одной из важнейших задач, которая встала перед обществом и бизнесом, стало оказание социальной помощи одиноким пожилым людям и обеспечение их необходимыми продуктами и потребительскими товарами.

ЗАО Binə Aqro, руководствуясь пониманием необходимости социальной поддержки этой категории граждан, выступило с инициативой обеспечить их основными продуктами потребительской корзины. Компания, в соответствии со списком, предоставленным Министерством труда и социальной защиты населения оказала продовольственную помощь 2 220 одиноким пожилым людям в Баку, Сумгаите и в Апшеронском районе.

Данная инициатива является примером приверженности национальным и духовным ценностям нашего народа, шагом, предпринимаемым представителями бизнеса с целью поддержки традиций благотворительности, заложенных Президентом и Первым Вице-Президентом страны.

Отметим, что компания Binə Aqro обладает 9-летним опытом в сфере производства и продажи сельскохозяйственной продукции. Компания имеет парники общей площадью в 75 гектаров, где выращивает помидоры, огурцы, баклажаны, брокколи и другие овощи.