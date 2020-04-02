С учителями мы сильнее: Социальная изоляция не ограничивает доступ к образованию ВИДЕО
Расстояние не ограничивает доступ к образованию. За последний месяц мы еще раз в этом убедились на примере наших доблестных учителей. Сотни учителей в добровольном порядке призвали своих учеников оставаться дома, но не отставать от учебы, ведь они рядом: #EvdəQal #DərsdənQalmayın!
Отметим, что оперативное и успешное решение Азербайджана по обеспечения непрерывности образования стало предметом обсуждения во многих странах. СМИ ряда стран обсуждают то, что, не теряя времени, Азербайджан прибегнул к телеурокам. Вещательный формат образования является единственным средством, которое может охватить всю страну, обеспечив всем равный доступ в образовании, ведь в каждом доме сегодня есть телевизор. Таким образом данный формат не только оправдал себя, но и стал примером для других стран.
К примеру, в соседней Грузии с начала марта введи онлайн обучение, однако данный метод был раскритикован со стороны населения, потому что не у всех имеется компьютер и выход в Интернет. Поэтому на днях власти Грузии приняли решение также транслировать уроки по телевизору. В Украине также на высшем уровне объявили о принятии решения о начале трансляции телеуроков.
Однако сам Азербайджан на телеуроках не остановился, и следом Министерство образования запустило проект «Виртуальная школа», целью которого является обеспечение интерактивности телевизионных уроков и расширение возможностей дистанционного обучения в целом. Портал «Виртуальная школа» также предоставит учителям возможность проводить онлайн-уроки. В то же время учащиеся смогут использовать функцию «Чат» для установления визуальной и аудиосвязи со своими сверстниками.
Представляем вам видео-ролик, подготовленный Министерством образования в благодарность всем учителям: «Уважаемые учителя, с вами мы сильнее!».