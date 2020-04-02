Расстояние не ограничивает доступ к образованию. За последний месяц мы еще раз в этом убедились на примере наших доблестных учителей. Сотни учителей в добровольном порядке призвали своих учеников оставаться дома, но не отставать от учебы, ведь они рядом: #EvdəQal #DərsdənQalmayın!

Отметим, что оперативное и успешное решение Азербайджана по обеспечения непрерывности образования стало предметом обсуждения во многих странах. СМИ ряда стран обсуждают то, что, не теряя времени, Азербайджан прибегнул к телеурокам. Вещательный формат образования является единственным средством, которое может охватить всю страну, обеспечив всем равный доступ в образовании, ведь в каждом доме сегодня есть телевизор. Таким образом данный формат не только оправдал себя, но и стал примером для других стран.