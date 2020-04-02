В контексте расширения глобального охвата и географии коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Азербайджана предпринимает комплексные и целенаправленные меры по предотвращению распространения этой пандемии в нашей стране и защите населения, а также минимизации ущерба для национальной экономики, рынка труда и занятости, говорится в совместном заявлении Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты, Национальной организации предпринимателей (работодателей) и Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Для финансирования мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева было выделено из государственного бюджета 1 миллиард манатов, а также указом главы государства был создан Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Распоряжением предусматривается принятие мер по снижению воздействия пандемии на бизнес-среду, государственная поддержка предприятий, которые могут пострадать, социальная защита работников, усиление мер занятости и т. д.

Как видно, государство, которое проводит активную политику по устойчивому развитию национального предпринимательства, оказывает поддержку каждому предпринимателю в сложившейся ситуации. В свою очередь, каждый работодатель должен придерживаться принципов социальной солидарности и социальной ответственности, учитывать проблемы занятости, особенно в нынешней ситуации, и не допускать пренебрежения правами работников, увольнять и сокращать их.

«Мы хотели бы обратить внимание работодателей на тот факт, что в дополнение к оказанию поддержки предпринимателям в целях уменьшения негативного воздействия пандемии на бизнес-среду, в соответствии с законом будут приняты серьезные меры против работодателей, которые, воспользовавшись текущей ситуацией, допустят необоснованные сокращения и увольнения», - говорится в заявлении.