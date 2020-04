Американский врач рассказал, как победить коронавирус

Американский врач Харви Файнберг в статье для издания The New England Journal of Medicine призвал вести настойчивую и целенаправленную кампанию по искоренению коронавируса в США.

Ее цель должна заключаться в том, чтобы переломить ситуацию и уничтожить инфекцию, как сделал это Китай в Ухани. Он перечислил шаги, благодаря которым, по его мнению, в США можно победить коронавирус к началу июня.

Файнберг призвал создать "единое командование". Президент должен назначить специального человека, который будет подчиняться непосредственно ему. Этот командующий, как пояснил врач, должен обладать "всей властью и полномочиями американского президента" для мобилизации всех гражданских и военных средств. Губернаторы также должны назначить командующих с соответствующими полномочиями.