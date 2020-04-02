Американский врач рассказал, как победить коронавирус

Файнберг призвал создать "единое командование". Президент должен назначить специального человека, который будет подчиняться непосредственно ему. Этот командующий, как пояснил врач, должен обладать "всей властью и полномочиями американского президента" для мобилизации всех гражданских и военных средств. Губернаторы также должны назначить командующих с соответствующими полномочиями.

Ее цель должна заключаться в том, чтобы переломить ситуацию и уничтожить инфекцию, как сделал это Китай в Ухани. Он перечислил шаги, благодаря которым, по его мнению, в США можно победить коронавирус к началу июня.

Американский врач Харви Файнберг в статье для издания The New England Journal of Medicine призвал вести настойчивую и целенаправленную кампанию по искоренению коронавируса в США.

Кроме того, нужно сделать доступными тест-системы, но проверять нужно только тех людей, у кого есть симптомы. Анализы следует провести в течение двух недель. Без диагностических тестов, как считает Файнберг, нельзя определить масштабы эпидемии. Также он заявил о необходимости создания специальных мест для тестирования в каждом районе.

Врач призвал обеспечить всех медицинских работников индивидуальными средствами защиты, а больницы — подготовить к резкому увеличению тяжелобольных.

"Мы не станем посылать в бой солдат без бронежилетов. Находящиеся на линии фронта в этой войне медработники ничем не отличаются от солдат", — считает Файнберг.

Он предложил разделить население на пять групп. В первую должны войти инфицированные люди, а во вторую — те, кто может быть заражен, то есть люди с признаками и симптомами коронавируса, но с отрицательным тестом. Тех, кто с ними контактировал, предлагается выделить в третью группу. В четвертую — тех, о ком неизвестно, контактировал ли он и был ли инфицирован; в последнюю — вылечившихся и имеющих достаточный иммунитет. Такое деление нужно производить на основе обследований, симптомов и тестов, а также анализа контактов.

Кроме того, нужно создать медпункты и изоляторы для людей со слабой или средней формой заболевания, а также изолировать всех заразившихся. Тяжелобольных и относящихся к высокой группе риска людей также надо госпитализировать. Отели врач предложил переоборудовать в карантинные центры.

По мнению Файнберга, лечебная работа будет совершенствоваться с появлением эффективных антивирусных препаратов. Врачи должны иметь больше сведений о том, у кого из пациентом состояние может ухудшиться, а кто может умереть.

Кроме того, решения в сфере здравоохранения и о восстановлении экономики должны приниматься на основе научных знаний. Если известно число зараженных людей, а также есть ли у них иммунитет, то можно определить безопасность для их возврата на работу и к обычной жизни.

Все эти меры помогут восстановить бизнес.

"Дав в предстоящие два месяца людям деньги, защитив малый бизнес и сняв ограничения на кредиты, президент, Конгресс и ФРС создадут условия для того, чтобы экономика быстро вернулась в свое привычное состояние и уверенно пошла вперед — когда вирус будет ликвидирован", — пояснил Файнберг.

Врач также отметил, что нужно принимать меры, чтобы в будущем лучше справляться с коронавирусом и другими угрозами. Вакцина поможет защитить людей, а усовершенствованная инфраструктура здравоохранения позволит расширить возможности страны по противодействию будущим угрозам. Точные модели прогнозирования появления новых инфекций, как подчеркивается, повысит готовность. Файнберг также призвал не ограничиваться полумерами, а выработать стратегию уничтожения коронавируса и возрождения экономики.