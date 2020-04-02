Предсказано массовое ожирение из-за пандемии коронавируса

По словам британского диетолога Дженнифер Оберт (Jennifer Aubert), из-за постоянного нахождения дома взрослый человек сжигает в день примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Помимо этого, как правило, на фоне стресса он начинает потреблять больше нездоровой пищи.

«Учитывая тревоги по поводу доступности пищи, правильного питания и сохранения здоровья на фоне стресса и других факторов, вызванных вспышкой коронавируса, сохранить прежний вес будет крайне сложно», — приводит издание сообщение Британского фонда питания (British Nutrition Foundation). «Ожирение случится со всеми нами, даже если мы попытаемся заниматься спортом на карантине», — прокомментировал французский тренер и диетолог Джулиан Мерсье (Julian Mercier).

Эксперты сошлись во мнении, что избежать набора лишнего веса в изоляции можно только при сохранении правильного режима дня, сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках. Они, однако, сетуют, что не у всех есть средства на качественные продукты, и это может привести к злоупотреблению жирной пищей быстрого приготовления.

Более того, проблема набора лишних килограммов может коснуться и детей, которым для развлечения вместо прогулок с друзьями приходится предлагать сладкое и другую вредную пищу. «Легче же приготовить спагетти болоньезе, которые нравятся всем, чем бороться с детьми и заставлять их есть шпинат», — пожаловался Мерсье.