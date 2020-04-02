Европейский футбольный союз написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон. В противном случае у этих стран могут быть проблемы с допуском клубов в еврокубки.

«Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым по итогам внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия, - говорится в письме. - УЕФА оставляет за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в соответствии с правилами соревнований.

Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований.

Мы верим, что футбольные матчи возобновятся в ближайшие месяцы. Принимаемые сейчас решения о досрочном завершении национальных чемпионатов могут быть преждевременными и неверными».

Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон. Подобная мера была рекомендована руководством высшей лиги страны, теперь ее должны одобрить на генеральной ассамблее. Таким образом, чемпионом Бельгии станет «Брюгге», право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит «Гент».

Специальная рабочая группа определит, возможно ли завершение Кубка страны и первого дивизиона Бельгии, второй по силе лиге страны. На момент решения о завершении чемпионата «Брюгге» лидировал, имея 70 очков после 29 матчей и опережая ближайшего преследователя на 15 баллов. Также в верхней части таблицы находились «Гент» (55 очков), «Шарлеруа» (54), «Антверпен» (53) и «Стандард» (49).

Чемпионат Бельгии проходит в два круга, турнирная дистанция насчитывает 30 туров, однако после них проводится раунд плей-офф, посредством которого определяются чемпион и участники еврокубков.