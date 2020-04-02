США перехватили заказанные Германией, Канадой и Францией защитные маски

Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19, пишет Deutsche Welle.

Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.

Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.

Накануне главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США.