Ученые назвали надежные средства для уничтожения коронавируса

Эксперты рассказали, какие из очищающих средств лучше всего убивают вирус, вызывающий заболевание COVID-19.

Справиться с коронавирусом поможет обычное мыло. Оно не уничтожает «заразу», а смывает ее. При этом важно длительно, не менее 30 секунд, всесторонне мыть руки, пишет Росбалт.

Антибактериальные салфетки коронавирус не убьют, а лишь физически удалят с поверхности. Протирать дверные ручки, выключатели и прочие поверхности можно и с помощью отбеливателя белья на основе хлора. Он справится с коронавирусом за 15 минут.

Быстрее же всего убивает COVID-19 70-градусный и более спирт, пишет Planetanovosti.com. Средства на спиртовой основе действуют всего за 15 секунд.