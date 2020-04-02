В России не исключают «сложный сценарий» по коронавирусу

"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Одновременно он заверил, что власти "делают все, чтобы затормозить распространение инфекции. Глава российского правительства также попросил руководителей регионов и федеральных органов власти гарантировать готовность больниц к приему больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, он призвал местные власти не копировать меры других регионов, а принимать во внимание свою ситуацию.

Мишустин также поддержал решение президента РФ Владимира Путина продлить по 30 апреля режим нерабочих дней: "Эта мера абсолютно оправданна, потому что направлена, прежде всего, на защиту здоровья людей".

По данным официального сайта Стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки число заразившихся SARS-CoV-2 возросло на 601 - до 4149, от вирусной пневмонии COVID-19 cкончались 34 человека. Во всем мире число выявленных случаев коронавируса уже превысило один миллион. Из них более 220 тысяч человек выздоровели, более 55 тысяч человек скончались.