У кошек в Ухане нашли коронавирус нового типа

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя (столица провинции Хубэй, первый эпицентр коронавируса), и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока не известно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако недавно наши коллеги доказали, что он может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем", – цитирует ТАСС китайских исследователей.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать не только в организм человека, но и многих других млекопитающих. В их число, как свидетельствуют недавние опыты биологов, входят макаки-резусы, хорьки и кошки. На последних инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Руководствуясь подобными соображениями, китайские ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета решили исследовать, насколько широко коронавирусная инфекция распространилась среди бродячих и домашних кошек, живущих в их городе. Ученые посетили приюты для животных в разных частях Уханя, где собирали образцы крови у почти ста брошенных и одичавших кошек. После этого они проделали аналогичную процедуру для нескольких домашних питомцев, которые находились на лечении в ветеринарных клиниках города. Кошачьих тестов на коронавирус нового типа пока нет, поэтому ученые изобрели свою систему обнаружения следов SARS-CoV-2. Для этого они разработали специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2 и с их помощью проверили, есть ли в крови животных антитела, которые могли бы нейтрализовать вирус.

Последующие опыты показали, что следы вируса были в крови 15 особей, то есть почти 15% от общего числа одичавших и домашних кошек, которые исследовали ветеринары и вирусологи. В случае с питомцами, по словам исследователей, источником вируса послужили их хозяева, которые перенесли COVID-19 в промежутке между январем и мартом этого года.

Как именно заразились бродячие кошки, ученые пока не могут сказать. Вирус мог попасть в их организм как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

Биологи подчеркивают, что случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано.

ТАСС отмечает, что препринт, в котором китайские специалисты опубликовали свои результаты, в связи с пандемией не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из этого препринта и аналогичных статей следует относиться осторожно.