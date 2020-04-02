Россия полностью прекращает международное авиасообщение
Россия с 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, передает РИА Новости. Рейсы, которые вывозят иностранных граждан из России, также прекратят полеты, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.
"С 00:00 останавливается все авиасообщение с зарубежными странами, включая вывоз россиян из-за рубежа", – рассказал собеседник агентству.
В связи с пандемией коронавируса многие страны закрыли границы и ограничили авиасообщение. С 27 марта российские власти также приняли решение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом соотечественников на территорию страны из-за рубежа, как и иностранцев за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или замены экипажа и рейсы по отдельным распоряжениям кабмина.