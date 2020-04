Уизерс выступал и записывал альбомы с 1970 по 1985 год. За это время он создал песни, которые сделали его знаменитым. Среди них - песня Just the Two of Us, а также композиции Ain't No Sunshine и Lean on Me, которые вошли в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Уизерс был удостоен трех премий Grammy.