Как сообщили haqqin.az в ведомстве, ученики, которые прошли регистрацию на портале «Виртуальной школы», смогут ознакомиться с домашним заданием, посмотреть видеоуроки, а также посредством видеосвязи смогут вести онлайн-обсуждения со своими сверстниками из разных школ.

В течение всего одного дня на портале «Виртуальной школы» Минобразования Азербайджана прошли регистрацию 36 тысяч учеников.

Зарегистрированные ученики смогут войти в свой аккаунт посредством как virtual.edu.gov.az, так и teams.microsoft.com.

В настоящее время со стороны системы ведется первичная комплектация классов, заданий и ряда других виртуальных функций учеников, зарегистрированных на портале. По завершении первичной комплектации продолжится регистрация новых учеников. Как правило, это занимает несколько часов.

В отличие от выбора электронной школы, в регистрации «Виртуальной школы» первым ученикам никаких предпочтений нет. Регистрация каждого желающего осуществляется посредством проведения комплектации.