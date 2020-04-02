Трамп считает, что Москва и Эр-Рияд «прекратили перепалки»

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия «прекратили перепалки» из-за ситуации с нефтью и решили «перестать заливать рынок», заявил главный экономический советник главы Белого дома Ларри Кудлоу.

«Президент Трамп поговорил по ряду поводов с президентом Путиным и Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Президент Трамп считает, что они, прекратив перепалки друг с другом, согласились по своим обязательствам – перестать искусственно заливать нефтью рынок, который и так уже чрезвычайно затоварен», – заявил Кудлоу, передает РИА Новости.

В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».