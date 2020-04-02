МИД РФ о карабахском конфликте: Необходимо начать договариваться

«России отнюдь не безразлична судьба близких нам азербайджанского и армянского народов, отношения с которыми имеют глубокие исторические корни. Мы заинтересованы в том, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы мир и стабильность вернулись в соседний нам регион », - заявил в интервью информагентству «Москва-Баку» заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос, видит ли Россия возможности для конкретных шагов по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта.

«Урегулирование должно быть достигнуто исключительно мирными дипломатическими средствами. Необходимо проявить политическую волю, отказаться от тупикового пути, основанного на максималистских подходах, и начать договариваться, исходя из того, что решение конфликта – это не односторонние уступки, а дорога с двусторонним движением. Реальные шаги, направленные на поиск компромисса, могут стать наиболее эффективными мерами, нацеленными на подготовку населения к миру», - сказал Руденко.

Он отметил, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ будет оказывать необходимое посредническое содействие для урегулирования конфликта.