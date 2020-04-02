В Британии жертв коронавируса стало больше, чем в Китае
В Великобритании за сутки число умерших с коронавирусом выросло на 684 и достигло 3 605, сообщает Минздрав королевства.
Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 38 168. По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости, Британия по числу погибших обогнала Китай, где умерли 3 326 заразившихся. Рост заболеваемости и смертности ускоряется.
Первое место по числу жертв COVID-19 занимает Италия (свыше 13 тыс.), второе — Испания — более 10 тыс. По количеству выявленных случаев заболевания лидируют США — почти 250 тыс.