МЧС приостановило технический осмотр маломерных судов

В связи с особым карантинным режимом, применяемым в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана, Государственной службой надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС в течение 2020 года временно приостанавливается процесс технического осмотра маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация о дате проведения технического осмотра. "В течение особого карантинного режима не будет взиматься штраф с владельцев маломерных судов, срок техосмотра которых истек", - говорится в сообщении.