Назван фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо в США назвали фактор, который повышает риск летального исхода у заболевшего коронавирусом. Об этом сообщает Лента.ру.

Медики выяснили, что курение сильно повышает риск смерти от коронавируса. В случае отказа от него организму будет легче справляться болезнью. Как сообщают исследователи, из-за курения понижается естественная защита от вирусов и бактерий.

Согласно статистике из Китая, риск летальности повышается среди людей, страдающих заболеваниями легких. Они, в свою очередь, были вызваны курением. Специалисты отмечают, что помимо курения риск летальности возрастает у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением и диабетом.