Гюльнар Алиева 21:04

Для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане с 24 марта введен особый режим карантина. Одним из условий карантина является ограничение пассажироперевозок из районов страны в столицу и обратно. И если о ситуации в Баку и других крупных городах периодически пишут СМИ, то о жизни граждан в мелких населенных пунктах в условиях карантина практически ничего не известно. Как переносят карантин жители сел, как обстоят дела с обеспечением местных магазинов… Корреспондент haqqin.az решила найти ответы на эти вопросы, проведя мониторинг в селе Пиремсен Шабранского района.

В этом селе с населением в почти тысячу человек есть несколько мелких магазинов. Однако на постоянной основе работают лишь два из них. В отличие от крупных маркетов в Баку, в этих магазинах практически никогда не бывает очередей. Однако продавцы признаются, что в марте из-за ажиотажа вокруг коронавируса торговля оживилась и у них. Владелец магазина, расположенного в центре села Пиремсен, Амрахмед Мамедов рассказывает, что пока никакого дефицита товаров не наблюдается. Но есть определенный рост в цене продуктов, включая и муку.

«Цена на мешок муки «Кармен» выросла примерно на 1,3 маната. На самом деле, на месте рост составляет 0,2-0,3 маната, но с учетом перевозки выходит такая сумма», - сказал он. По признанию продавца, самый большой спрос наблюдается именно на муку. И для того, чтобы каждый смог купить муку, он был вынужден ввести лимиты. «Я привез в магазин 50 мешков муки, сейчас осталось всего 20. Если раньше в месяц продавалось 10 мешков муки, то сейчас столько же муки мы продаем за 10 дней. Видимо, этот ажиотаж возник из-за вируса. Возможно, многие люди не смогут до конца месяца использовать всю купленную муку и в ней заведутся черви. Как бы то ни было, я ввел лимиты, чтобы муку смог купить каждый», - сказал он. Владелец магазина также заявил, что у него в продаже заканчиваются сигареты. И хотя он несколько дней назад обратился к оптовикам, найти товар не смог. Владелица другого магазина, Ф.Исмаилова, утверждает, что никаких проблем у нее с обеспечением товаров нет.