Путин о возможном сокращении добычи нефти

По словам главы российского государства, речь может идти о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше, сообщает «Коммерсант».

Однако, добавил Путин, сокращение добычи возможно только «по-партнерски». «Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были... инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу», — сказал российский лидер на совещании по ситуации на мировом рынке нефти.

В целом ситуацию на мировом рынке энергоносителей российский президент оценивает как сложную: «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов. Подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест».

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти в начале марта. С 1 апреля страны-участницы могут наращивать производство. На фоне распада сделки ОПЕК+ и пандемии вируса COVID-19 цены на нефть упали до двадцатилетних минимумов.