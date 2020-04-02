При этом по числу выявленных больных лидирует Ясамальский район (27), затем следуют Бинагадинский (23), Насиминский (23) и Наримановский (19). В Хатаинском районе выявлено 13 больных, в Сабаильском – 10, Гарадагском – 9, Сабунчинском -7, Сураханском -5. Замыкают список Пираллахинский, Хазарский и Низаминский районы с 2-3 выявленными больными.

Меньше половины зараженных коронавирусом в Азербайджане выявлены в Баку. Согласно списку, опубликованному изданием Qafqazinfo, всего в столице обнаружено 149 больных коронавирусом.

Вместе с тем, 9 больных коронавирусом выявлено в Апшеронском районе, и шесть в Сумгаите.

Лидерами по количеству выявленных больных среди районов являются Лянкярянский – 18 и Джалилабадский – 15.

Далее по списку идут Сальянский район – 12, Кусарский -9, Товузский -5, Нефтчалинский 4. В остальных районах количество выявленных больных варьируется от одного до трех.

Немаловажным фактом является то, что 98 больных коронавирусом выявленных в Азербайджане, являются люди, прибывшие в страну из-за рубежа.

Напомним, что в общей сложности в Азербайджане коронавирусом заболели 443 человека. Из них 32 человека выздоровели, 5 скончались.