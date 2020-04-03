Али Асадов ввел изменение в коронарежимный список

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановления «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции на территории Азербайджанской Республики» и «О регулировании режима работы в период особого карантина на территории Азербайджанской Республики». В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно постановлению, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана добавлено в «Список государственных органов и структур, руководители и в необходимых случаях сотрудники которых привлекаются к работе в период объявленного на территории Азербайджанской Республики особо карантинного режима».