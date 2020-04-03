Путин: ситуация на мировом энергорынке сложная

Ситуация на мировом энергорынке сложная, и коронавирус привел к снижению спроса, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики. Об этом сообщает сайт Кремля.

«В целом ситуация на энергетическом рынке в мире остается достаточно сложной. Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что ситуация на рынке нефти может обернуться высокими технологическими рисками, и это не может не вызывать тревогу. «Будем смотреть, анализировать ситуацию. Еще раз повторю: наша ключевая задача — долгосрочная стабильность рынка в интересах как производителей, так и потребителей».