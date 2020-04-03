Однако некоторые ученые склонны полагать, что вирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

До сих пор большинство ученых склонялись к мнению о том, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию COVID-19, передается в основном воздушно окапельным путем. Это означает, что им можно заразиться от чихающего или кашляющего больного или дотронувшись до поверхности, на которую попали капельки выделений последнего.

Выводы о том, что коронавирус может передаваться через обычное дыхание, содержатся также в материалах исследования "Аэрозоль и устойчивость на поверхности вируса SARS-CoV-2 в сравнении с вирусом SARS CoV-1", опубликованном в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Согласно авторам исследования, вирус может попадать в воздух в "аэрозольных капельках" диаметром менее пяти микрометров. Эти капельки способны парить в воздухе до трех часов. Все это время содержащиеся в них вирусы остаются заразными, говорится в статье, пишет Дойче велле.

Кроме этого, о возможности передачи коронавирусной инфекции этим путем предупреждает Национальная академия наук США (NAS) в экстренном письме к правительству страны от 1 апреля: "Доступные на сегодняшний день результаты исследований говорят о том, что существует возможность передачи вируса SARS-CoV-2 через биоаэрозоли, производимые дыханием человека". В то же время эксперты NAS отмечают, что степень угрозы заразиться коронавирусом через дыхание или во время разговора, а также поведение биоаэрозолей, содержащих коронавирус, в окружающей среде необходимо исследовать отдельно.

Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относится к гипотезе о том, что коронавирус может передаваться через биоаэрозоли. В конце марта представители ВОЗ заявили, что этот способ передачи инфекции "при определенных обстоятельствах и в некоторых ситуациях, в которых возникают аэрозоли, является вероятным". В качестве примера подобной ситуации эксперты ВОЗ назвали интурбацию тяжело больного пациента с целью обеспечения его кислородом.

Если способ передачи коронавируса через биоаэрозоль подтвердится, делает вывод журнал Focus, возникает большая проблема: люди должны будут носить защитные маски на публике, чтобы предотвратить заражение лицом к лицу, но эти маски почти везде в дефиците.