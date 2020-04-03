Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Россия никогда не стремилась, чтобы цены на нефть были слишком высокими или слишком низкими. РФ очень комфортно себя чувствует при цене в 42 доллара за баррель, исходя из которой сверстан бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими, и понятно почему. Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно", - приводит слова российского президента РИА Новости.

Он отметил, что все это предполагает формирование эффективного баланса спроса и предложения, предсказуемости и экономической обоснованности цен.