Названо главное отличие коронавируса от гриппа

При этом, отмечает она, стадного иммунитета против коронавируса у человечества нет. Карлсон подчеркнула, что из-за этого этим вирусом может заразиться огромное количество людей, пишет РИА Новости.

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, сказала специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.

В свою очередь специалист Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Отто Янг отметил, что для лечения коронавируса нет готовой вакцины, поэтому популяция не может массово переболеть инфекцией с легкими последствиями: «На разработку вакцины, вероятно, уйдет больше года, ее разработка требует больших усилий по сравнению с созданием вакцины от гриппа». передает Лента.ру.

По его словам, пандемия коронавируса конкретно для США оказалась более внезапной, чем ежегодная эпидемия гриппа. Доктор считает, что для диагностирования гриппа, в отличие от COVID-19, имеются проверенные способы, вроде мазков из носа или рта пациента. Также противовирусные препараты, помогающие бороться с гриппом, не так эффективны для лечения коронавируса.

Карлсон и Янг сошлись во мнении, что лучшим средством борьбы с коронавирусом на данный момент являются карантин и социальное дистанцирование.

По последним подсчетам, сейчас в мире более миллиона зараженных и свыше 50 тысяч скончавшихся от коронавируса.