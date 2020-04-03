Кабмин: Коронавирус в Азербайджане распространяется в геометрической прогрессии

«В настоящее время тенденция с коронавирусной инфекцией неблагополучная. И в этом нет ничего секретного». Об этом в эфире Real TV заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов, сообщает Report.

И.Мамедов вновь напомнил, что динамика коронавирусной инфекции в Азербайджане растет геометрически: «И не видно этого по тем, кто выздоравливает. Поэтому, пока продолжается эта тенденция, это значит, что мы движемся в негативном направлении. До тех пор, пока не увидим, что инфекция достигла своего пика и заражаемость более не растет, по крайней мере, остается стабильной».

Пресс-секретарь Кабинета министров сказал, что если все будут следовать установленным правилам, пойдет процесс снижения заболеваемости: «Надеемся, что в течение установленного до 20 апреля карантинного режима и у нас наступит поворотный момент. После наступления перелома эти ограничения могут быть постепенно ослаблены».