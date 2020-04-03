Растет число жертв коронавируса в Италии и Франции

В Италии число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений за сутки выросло на 766 человек и с начала эпидемии достигло 14 681, сообщил департамент гражданской защиты Италии.

Согласно данным департамента, в настоящий момент число инфицированных составляет 85 388, это на 2 339 больше, чем накануне. Число излечившихся увеличилось на 1 480 человек, достигнув 19 758. Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 119 827, передает ТАСС.

Во Франции за последние сутки почти 600 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов, зафиксированных в больницах страны, превысило 5 тысяч, сообщил генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон.

Саломон отметил, что "в настоящий момент госпитализированы 27 432 человека, всего во Франции зафиксировано к настоящему моменту свыше 64 тысяч случаев заражения коронавирусом.