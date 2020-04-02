ВОЗ о возможности передачи коронавируса по воздуху

Наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, однако существует вероятность передачи вируса нового типа от людей с бессимптомным развитием заболевания . Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передачи вируса. Кажется, в Сингапуре сделали вывод о том, что порядка 6% заражений — от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что, с другой стороны, 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии», — цитирует слова представителя организации РИА Новости.

По его словам, в настоящее время группа экспертов ВОЗ изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми.