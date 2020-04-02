Пресс-секретарь Кабмина о дефиците медицинских масок

В Азербайджане наблюдается дефицит медицинских масок, заявил в эфире REAL TV глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, передает Report.

По словам Мамедова, эта проблема коснулась не только Азербайджана, но и всего мира. Причина возникновения дефицита связана с растущим спросом на маски, отмечает глава пресс-службы.

«Есть такой закон экономики: при внезапном росте в сотни и тысячи раз спроса на тот или иной товар возникают проблемы с удовлетворением этого спроса, наблюдается острая нехватка требуемого товара. Коронавирус - неожиданная беда. А беда всегда приходит без предупреждения», - заявил Ибрагим Мамедов.