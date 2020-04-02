Эр-Рияд назвал условия сокращения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не стал уточнять, готов ли Эр-Рияд ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала. Страны еще не определили формулу сокращения добычи.

На днях газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей, если присоединятся другие страны.