Коронавирус может остановить добычу нефти в Мексиканском заливе

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность прекращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за распространения коронавируса нового типа среди сотрудников на нефтяных платформах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что вопрос об остановке добычи в Мексиканском заливе был поставлен на повестку дня после того, как у нескольких работников на морских платформах был выявлен COVID-19. Газета отмечает, что пока неизвестно, является ли этот вопрос все еще предметом серьезного рассмотрения.

По данным издания, остановка нефтедобычи в Мексиканском заливе сократит общий объем добычи США, который сейчас достигает 13 миллионов баррелей в день, примерно на два миллиона баррелей.