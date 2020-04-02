В Москве умерли еще четыре человека с коронавирусом
В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
Троим умершим было от 80 до 86 лет. Еще одному - 34 года. Он находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Трое заболевших страдали хроническим бронхитом.
Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24.
В России, по данным на утро 3 апреля, зарегистрировано более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти три тысячи из них приходятся на Москву. Жертвами инфекции в стране стали более 34 человек. 281 пациент выздоровел.