Лукашенко о «нужности» СНГ: «Нас фактически уже разорвали на части»

Содружество Независимых Государств утрачивает свое значение в качестве площадки для решения важных вопросов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

По мнению белорусского лидера, площадка СНГ используется в основном для встреч президентов, принятия заявлений, «наподобие нашего единства в канун 75-летия Победы»: «Да, существует в какой-то степени зона свободной торговли. Но вы знаете, какая тут свобода: с изъятиями и ограничениями, даже в ЕАЭС, не говоря уже об СНГ. Что остается? Мало чего».

Он подчеркнул, что страны Центральной Азии смотрят в сторону Китая: «Китай здорово помогает Центральной Азии и притом ведет себя корректно, достойно. Китай может им помочь инвестициями и так далее, и помогает, миллиарды долларов».

«Последнее время национальный эгоизм... захлестнул всех, в том числе и саму Россию... Нас фактически уже разорвали на части», — подчеркнул белорусский президент.