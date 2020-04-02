Меркель рассказала о домашнем карантине: это «нелегко»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как проводила время на домашнем карантине, по ее словам, это было «нелегко», сообщает РИА Новости.

«Я рада, что сегодня могу вновь обратиться к вам из ведомства канцлера. Мой домашний карантин завершен, чувствую себя хорошо. Теперь я отдаю себе отчет: 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в сети на связи с миром - это нелегко. Особенно нелегко для многих пожилых или больных людей, которые в это время должны быть дома одни, потому что вирус представляет для них большую опасность, и которые, в отличие от меня, не могут покинуть квартиру через почти что две недели. Мои теплые пожелания всем тем, кто сейчас находится в такой ситуации», - заявила Меркель.

В пятницу Меркель вернулась на работу в ведомство канцлера ФРГ в Берлине после домашнего карантина, на который была направлена 22 марта после контакта с инфицированным COVID-19. Все три теста Меркель, сделанные во время карантина на COVID-19, были отрицательными.