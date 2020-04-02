Трамп допустил ввод пошлин против Эр-Рияда и Москвы

Президент США Дональд Трамп пока не планирует введение пошлин в отношении Саудовской Аравии или России, но не исключает возможность их применения в том случае, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется. Об этом глава вашингтонской администрации заявил на брифинге в Белом доме.

"Пошлины принесли нашей страны невероятное количество денег. Я применил их в отношении Китая, я применил их в отношении других. ...Использую ли я их для нефти? Это то, что я могу сделать. Думаю ли я об их применении в настоящий момент? Нет. Но если к нам относятся несправедливо, то это инструмент", - приводит слова Трампа ТАСС.