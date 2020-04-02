Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:46

6 апреля страны ОПЕК+ и примкнувшие к ним Азербайджан и Казахстан в формате видеоконференции будут обсуждать новое соглашение и новые объемы сокращения добычи нефти. Минимальный порог сокращения уже известен – Дональд Трамп настоял убрать 10 миллионов баррелей, которые должны уйти с рынка уже сейчас, а еще пять миллионов – чуть позже. Как и ожидалось, экспортеры нефти предложение американского президента приняли, но еще не теряют надежды выторговать для себя более мягкие условия.

Что, кстати, спровоцировало небольшую заочную перепалку между саудитами, Россией и лично Дональдом Трампом. Эр-Рияд и Владимир Путин выступили с заявлениями практически аналогичного содержания: сокращать, дескать, готовы, но только в том случае, если на аналогичные меры пойдут и американцы. И тут же получили ответное заявление от президента США, сделанное им на брифинге в Вашингтоне: «Пошлины принесли нашей стране невероятное количество денег. Я применил их в отношении Китая, я применил их в отношении других. ...Использую ли я их для нефти? Это то, что я могу сделать. Думаю ли я об их применении в настоящий момент? Нет. Но если к нам относятся несправедливо, то это инструмент». Более категорично сообщить Москве и Эр-Рияду о том, что «торг здесь неуместен» попросту невозможно, или вы принимаете американские условия, или США уберут «лишние» баррели в принудительном порядке, как до этого уже было сделано в отношении тех же Ирана и Венесуэлы. Разумеется, встают чисто технические вопросы, о которых, говоря про складывающуюся ситуацию совершенно не следует забывать. Так, к примеру, даже совершив чудо и воскресив «воскресив» ОПЕК+, та же Россия снизить добычу сразу даже на 2-3 миллиона баррелей в сутки просто не в состоянии.

Скважина – это не водопроводный кран, многие из них находятся на российском Севере, и прекращение эксплуатации часто сопряжено с тем, что из-за сурового климата через какое-то время они просто выходят из строя - образуется пробка из замерзшей нефти и все, для возобновления добычи приходится рядом бурить другую. У саудитов в этом отношении ситуация получше, а потому именно с ними американцы и намерены договариваться, хотя, разумеется, не только в нефти здесь дело. Достаточно напомнить, что для выработки некой совместной позиции Вашингтон направляет на несколько месяцев в Эр-Рияд своего очень высокопоставленного представителя. Причем американцы не скрывают, что да, эта позиция будет антироссийской. США попытались еще раз обозначить свою позицию: американцы не будут в вопросах нефти сотрудничать с кем-либо на равных. Для США это будет означать отказ от статуса модератора нефтяного рынка, а следовательно, мирового рынка в перспективе. Но здесь есть и еще один нюанс: предстоящее масштабное сокращение добычи, которую продавливает сейчас Вашингтон, не будет последним. Мировая экономика продолжит масштабную рецессию и сокращение потребления нефти продолжится. Сокращение добычи сдержит цену, но не сдержит падения поступлений от торговли нефти в бюджеты государств.