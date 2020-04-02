Сеть магазинов "KLASS" перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Сеть магазинов "KLASS" откликнулась на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью объединить усилия для борьбы по распространению на территории страны эпидемии (COVID-19) и внесла сумму в 15000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в рамках мер по оперативному соблюдению рекомендаций и распоряжений правительства страны в целях безопасности, с 1 марта сотрудники компании старше 60 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями были переведены на удаленную работу, а с 15 марта большинство работников ведут свою деятельность дистанционно.

Для наших клиентов, тех кто испытывает временные трудности с погашением регулярных платежей, мы предоставляем каникулы на один месяц с 1 апреля по рассрочке за товар.

Таким образом сеть магазинов "KLASS" заявляет о своей солидарности с народом Азербайджана в борьбе с коронавирусом.