В Китае вылечились 94% заболевших коронавирусом
В Китае вылечились 94% людей, заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
По его информации, сейчас в больницах по-прежнему находятся 1562 человека.
Согласно последним данным комитета, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на материковой части Китая увеличилось до 81639. При этом из них 76751 человек выздоровели и были выписаны из больниц, что составляет 94% от общего числа инфицированных.